Потужний маршрутизатор Linksys Hydra Pro 6

18 августа 2022, 11:15

З роутером Hydra Pro 6 буде забезпечено швидкість бездротового зв'язку до 5.4 Гбіт/с (+р).

Цього з лишком достатньо для будь-яких потокових передач відео та швидкого завантаження з мережі. Qualcomm Immersive Home 216 надає доступ до каналу 160 МГц для використання всіх переваг 〰 стандарту Wi-Fi 6.

Спеціальна програма Linksys дозволить власнику маршрутизатора Hydra Pro 6 зручно та просто стежити за підключеними до мережі пристроями та встановлювати пріоритети.

Для безпеки мережі використовується шифрування WPA3/WPA2-Personal. Оновлення безпеки відбувається у повністю автоматичному режимі. Це ж стосується батьківського контролю та гостьових мереж.

Процесор – 2 ядра, частота 1 ГГц;

Частота роботи Wi-Fi: 2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц;

Стандарти Wi-Fi: 802.11b (Wi-Fi 1), 802.11a (Wi-Fi 2), 802.11g (Wi-Fi 3), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6);

Максимальна швидкість: 5378 Мбіт/с;

Кількість LAN портів: 4 x LAN порти;

Швидкість портів LAN: 1000 Мбіт/с.



Більше новин від Network Discount - https://www.facebook.com/networkdiscount