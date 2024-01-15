Інструменти та поради для роботи віддалених команд

15 января 2024, 16:25

Дистанційна робота — це тип гнучкого робочого розпорядку, який дозволяє співробітнику виконувати завдання за межами корпоративного офісу. Подібна домовленість, у забезпеченні якої допомагають інструменти для спільної роботи, створює баланс між роботою та особистим життям, надає можливість для кар’єрного зростання, знижує витрати на поїздки. Компанія економить фізичні ресурси та сприяє високій продуктивності робітників. Дистанційна зайнятість може бути тимчасовою або постійною.

Ключові аспекти віддаленої роботи

Дистанційне працевлаштування передбачає:

Встановлення межі між роботою та особистим життям. Важливо розділяти аспекти, щоб запобігти вигоранню. В ідеалі варто створити фізичний простір, з якого можна вийти по завершенню робочого дня і віддалитися від ноутбука та інших пристроїв.

Ефективне управління часом. Варто оцінити, скільки часу займе завдання, і поставити перед собою реалістичні цілі. Щоб не відволікатися, можна використовувати програму відстеження часу.

Присутність у групових чатах. На відміну від офісу, за діями працівника ніхто не стежить, і колеги не завжди знають, над чим працює співробітник. Варто швидко відповідати на повідомлення та коментарі й регулярно спілкуватися з іншими членами команди.

Відповідальність. Це сприяє якісному виконанні завдань. Важливо регулярно ділитися власними досягненнями за попередній тиждень і планами на наступний. Так можна бачити, над чим працюють і за що відповідають інші, та самому надавати цінну інформацію.

Важливо дбати про збереження безпеки та конфіденційності. На робочому столі не повинні залишатися без нагляду цінні папери, важливі дані тощо. Робочі паролі на пристроях варто надійно зберігати.

Популярні інструменти для роботи віддалених команд

До відомих платформ для дистанційної комунікації відносяться:

1. Slack — універсальна програма для співпраці, обміну інформацією, повідомленнями.2. Microsoft Teams — центр спілкування та співпраці: відеоконференцій, чату, обміну документами, який легко інтегрується з Microsoft 365.3. Zoom — програма для відеоконференцій та вебінарів.4. Google Meet — простий інструмент для відеоконференцій, що інтегрується з Google Workspace.5. Trello — візуальна дошка для налаштування робочих процесів, термінів виконання, надання файлів, забезпечення звітності.6. Worksection — централізована платформа для створення проектів, призначення завдань, встановлення дат виконання та візуалізації прогресу за допомогою часових шкал.7. Skype — платформа для відео- та голосових дзвінків, обміну миттєвими повідомленнями і файлами.8. Discord — універсальна комунікаційна платформа для текстових і голосових чатів з можливістю модерації.9. Jira — інструмент керування проектами та відстеження проблем.

У платформах передбачено надійний захист даних та безпеку. Створюючи власний акаунт, працівник повинен вводити складний пароль і зберігати дані.

Рекомендації та найкращі практики

У підтриманні командного духу важливо зосередитися на індивідуальних і колективних потребах співробітників та надати їм необхідну підтримку. Важливо продумати регулярну взаємодію між членами команди. Регулярне проведення зустрічей онлайн тримає в курсі співробітників про загальний прогрес у справах.

Резюме

Інструменти для віддаленої роботи забезпечують ефективну співпрацю членів команди. Співробітники ефективно керують часом, усвідомлюють відповідальність. Платформи для дистанційної роботи надійно захищають дані. Щоб підтримувати командний дух, важливо зосереджуватися на потребах команди.