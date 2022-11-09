Переваги встановлення ІЧ UFO на телескопічну ніжку, яка іде в комплекті

легкість та стійкість - без проблем встановлюється на будь-яку більш-менш рівну поверхню;
швидкість монтажу та надійність кріплення;
мобільність використання (можна швидко переставити в інше місце, але вже без необхідності виконання робот з монтажу);
ніжка може бути використана для будь-яких моделей інфрачервоних обігрівачів;
висоту ніжки можна легко відрегулювати;
швидкий та легкий демонтаж.
В асортименті нашої компанії представлені різноманітні моделі ІЧ-обігрівачів з телескопічними ніжками в комплекті. Ознайомитися з ними детальніше можна в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua
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