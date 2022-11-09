Переваги встановлення ІЧ UFO на телескопічну ніжку, яка іде в комплекті

9 ноября 2022, 10:16

легкість та стійкість - без проблем встановлюється на будь-яку більш-менш рівну поверхню;

швидкість монтажу та надійність кріплення;

мобільність використання (можна швидко переставити в інше місце, але вже без необхідності виконання робот з монтажу);

ніжка може бути використана для будь-яких моделей інфрачервоних обігрівачів;

висоту ніжки можна легко відрегулювати;

швидкий та легкий демонтаж.