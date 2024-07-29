Алгоритми в дії: Bosch Vehicle Motion Management змінює досвід водіння

29 июля 2024, 8:18

Сприяти трансформації мобільності, формувати ринок руху транспортних засобів за допомогою інтегрованих рішень, що робить водіння ще безпечнішим, динамічнішим і зручнішим — такими є цілі підрозділу Bosch Vehicle Motion.



З початку 2024 року цей новий підрозділ об'єднав такі аспекти роботи Bosch, як гальмування, кермування, програмне забезпечення для руху транспортних засобів, системи захисту пасажирів, датчики динаміки автомобілів. Цей підрозділ також розробляє рішення, що відповідають вимогам програмно-керованих транспортних засобів й електронних технологій, а також програмне забезпечення, таке як Vehicle Motion Management, і послуги, що з ним пов'язані. Асортимент продукції охоплює як апаратні компоненти, так і вбудоване ПЗ, а також автономні програмні рішення.

Vehicle Motion Management — це багатопрофільне програмне системне рішення. Воно контролює рух автомобіля у всіх шести ступенях свободи, координуючи гальмування, кермування, роботу силового агрегата та підвіски. Апаратно-діагностичні функції програмного забезпечення оптимізують динаміку, керованість та ефективність автомобіля. Крім того, Vehicle Motion Management допомагає зробити складну архітектуру нових транспортних засобів керованою. Його програмне забезпечення, що інтегрує системи на центральних комп'ютерах автомобіля, контролює різноманітні виконавчі механізми в різних функціональних областях транспортного засобу. Vehicle Motion Management також пропонує послуги на основі даних, які підвищують безпеку і зручність.



Ця програмна функція допомагає уникнути неприємного поштовху, який виникає одразу після зупинки автомобіля. Це додає комфорту для людей всередині автомобіля, особливо під час руху завантаженими вулицями, коли доводиться часто гальмувати та стартувати, запобігаючи хворобі захитування. eBrake to zero також помітно знижує рівень шуму під час гальмування. Оптимально керуючи електродвигуном і гальмівною системою електромобіля, ця функція гарантує, що електродвигун плавно зупинить транспортний засіб навіть без втручання гідравлічного гальма. Якщо ж гідравлічне гальмо необхідне, пасажири не помітять переходу від моторного гальма до гідравлічного.



Портфоліо хмарних і заснованих на даних сервісів Vehicle Motion Management включає в себе послугу «сприйняття дороги». Вона використовує дані з датчиків транспортного засобу для отримання інформації про стан дороги та коефіцієнти дорожнього тертя. У хмарі ці дані об'єднуються з інформацією від інших транспортних засобів, а також з інформацією метеорологічних служб, аби завчасно попередити водіїв про такі загрози, як велика кількість води, ожеледиця, вибоїни, «лежачі поліцейські». Ці сервіси на основі даних і хмарних технологій можуть також використовуватися для автоматичного коригування динаміки автомобіля, наприклад, на поворотах. Результат — вища безпека та комфортніша поїздка.



Технології Act-by-wire повністю замінюють механічні зв'язки між кермом і педаллю гальма та виконавчими приводами кермової та гальмівної систем на суто електронні. З одного боку, це робить можливими впровадження нових рішень, які не тільки надають допомогу в критичних ситуаціях під час руху, але й можуть запобігти таким випадкам. Ці рішення також підвищують маневреність автомобіля і загальний комфорт.



З іншого боку, вони відкривають новий простір для дизайну інтер'єру: технології act-by-wire забезпечують більшу стандартизацію гальмівних і кермових приводів, займають менше місця для встановлення тощо. Покращуються шумові та вібраційні характеристики автомобіля. Класична педаль гальма може бути замінена новими конструкціями, в яких вплив відстані від педалі до виконавчого органу на конструкцію гальмівної системи буде зменшений або зовсім відсутній. Поєднання електронного управління гальмівною системою (brake-by-wire) та електронного управління кермуванням (steer-by-wire) зменшує кількість варіантів для автомобілів з лівостороннім і правостороннім керуванням. З метою безпеки в конструкції гальмівних і кермових приводів, джерел живлення та комунікацій систем act-by-wire передбачено резервування. Для оптимального керування електроприводами можна використовувати програмне забезпечення Vehicle Motion Management.



Нова надійна та ефективна гальмівна система Bosch, що складається з електропривода та ESP, усуває механічний зв'язок між педаллю гальма та гальмівною системою. За допомогою резервних сигнальних ліній запит на гальмування передається від електронної педалі гальма до дротового гальмівного приводу та ESP. Взаємодія цих двох компонентів означає, що гальмівна система з електроприводом реагує динамічніше за будь-яких умов. У разі несправності як електропривод гальм, так і ESP можуть створити необхідний гальмівний тиск на всіх чотирьох колесах. Відмова від механічного зв'язку між педаллю гальма та гальмівною системою відкриває нові можливості для дизайну інтерфейсу «людина-машина» та салону автомобіля.



Заснований на технології, яка довела свою ефективність мільйони разів, новий гальмівний привід перетворює наміри водія на дію. Він легкий і може бути гнучко встановлений в автомобілі без кріплення до теплоізоляційної перегородки. Це полегшує проєктування автомобіля з точки зору його ліпшої поведінки в разі зіткнення.

Педаль гальма й електронний гальмівний привід з'єднані між собою дротами. Споживаючи невелику кількість енергії, привід встановлює тиск у гідравлічній системі на всіх чотирьох колесах. Завдяки дуже швидкому наростанню тиску, плавній роботі та точному управлінню він уможливлює роботу систем допомоги водієві, особливо асистента екстреного гальмування, а також плавний перехід від моторного до гідравлічного гальмування. Як другий гальмівний привід, ESP® бере на себе роль керування окремими колесами для стабілізації автомобіля, якщо це необхідно.Впровадження електронних технологій гальмування та усунення механічного зв'язку між педаллю гальма та гальмівною системою відкриває нові можливості для дизайну інтерфейсу «людина-машина» та інтер'єру транспортного засобу. На зміну класичній педалі гальма приходить резервна електронна, яка виявляє запит на гальмування за допомогою датчиків і передає його на гальмівну систему у вигляді електричного сигналу. Проте інноваційний дизайн салону – не єдина перевага цієї технології. Електронна педаль гальма Bosch також допомагає зробити процес водіння безпечнішим, спокійнішим і більш персоналізованим.У системі steer-by-wire відсутній механічний зв'язок між кермом і кермовим механізмом. Нова система поєднує в собі привод кермового колеса та привод кермової рейки. За допомогою точної сенсорної технології привод кермового колеса розпізнає запит водія на поворот керма і передає його в цифровому вигляді на привод кермової рейки, який і повертає колеса.Привід кермового колеса також створює відчуття керованості, надаючи водієві зворотний зв'язок про стан руху та дорожнє покриття. При цьому специфічні сигнали, наприклад, від колії або вибоїн, можуть бути частково або повністю відфільтровані, приглушені або навіть посилені — залежно від побажань автовиробника. Крім того, привод кермового колеса дає змогу налаштувати кермо відповідно до індивідуальних особливостей водія або — у випадку високоавтоматизованих транспортних засобів — повністю прибрати кермо на обмежений час.