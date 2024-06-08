Bosch дослідила очікування користувачів від майбутніх транспортних засобів

8 июня 2024, 22:42

Перегляд фільмів, ігри, робота чи відпочинок — майбутні користувачі автоматизованих транспортних засобів мають чітке уявлення про те, як вони хочуть проводити час у дорозі.



Такими є результати дослідницького проєкту RUMBA, який очолювала компанія Bosch. Метою проєкту було вивчення очікувань людей від автоматизованих транспортних засобів — як щодо оснащення салону, так і щодо кермування. Їхні побажання вимагають повної перебудови інтер'єру автомобіля, і це ставить перед виробниками та постачальниками нові виклики.

Наприклад, автоматизовані автомобілі та комерційні транспортні засоби можуть бути перетворені на офіси, кінотеатри або навіть спальні. Багато постачальників послуг розглядають транспортні засоби як ще невикористаний, а отже, важливий сегмент ринку.Робота в межах проєкту RUMBA була профінансована грантом у розмірі близько 11 мільйонів євро від Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини. Протягом 3,5 років команда з представників автовиробників, постачальників авторинку та наукових установ досліджувала, чого користувачі очікують від майбутніх транспортних засобів, які зможуть долати значні відстані в автоматичному режимі. Дослідники з'ясували, як водії легкових і комерційних автомобілів воліли б проводити час, якби їм не доводилося сидіти за кермом. «Нам стало зрозуміло, що автоматизація водіння створює нові можливості для використання інтер'єру, — пояснює пан Шульц. — Наприклад, замість звичайного керма, транспортні засоби можуть запропонувати користувачам альтернативні елементи керування. Технологія Steer-by-wire має здатність відкрити безпрецедентні можливості для дизайну інтер'єру з безліччю інноваційних функцій».Експерти, залучені до проєкту RUMBA (абревіатура з німецьких слів, що означає «Реалізація позитивного користувацького досвіду за допомогою зручного дизайну інтер'єру для автоматизованих функцій водіння») зіткнулися з низкою складних запитів від користувачів. Наприклад, вони витратили багато часу на дослідження, як швидко людина може відновити контроль над автомобілем після сну і які фактори на це впливають. Серед іншого, вони з’ясували, що якщо водії перебували у розслабленому сидячому положенні, то одним з визначальних факторів є відстань водія від дисплея та елементів керування. Дослідження показали, що для великої кількості учасників було достатньо періоду до 60 секунд. Проте також було виявлено дефіцит продуктивності водіння і погіршення самопочуття після повернення до керування. Було зроблено висновок, що система повинна будити користувача заздалегідь, щоб у нього було достатньо часу прокинутися, зорієнтуватися і відреагувати. Це також вимагає від технології здатності розпізнавати стан водія та оцінювати, чи він спить, і чи готовий сісти за кермо.Крім того, проєкт досліджував характеристики керованості, які повинні забезпечити автоматизовані транспортні засоби для створення комфорту та гарантування безпеки водіїв і пасажирів. Наприклад, стрімке прискорення під час рушання з місця або різке гальмування може викликати нудоту, а відтак знизити увагу чи викликати дискомфорт. Беручи це до уваги, експерти уважно спостерігали за тим, як м'яко і обережно професійні водії керують автомобілями. Вони також дослідили, які додаткові заходи є ефективними для запобігання закачуванню.Під час проєкту експерти також проаналізували, які кольори, матеріали, конструкції, освітлення, елементи управління будуть доречними в дизайні салонів автомобілів, беручи до уваги ситуацію під час тієї чи іншої подорожі. Проте деякі побажання користувачів і надалі будуть обмежені вимогами безпеки та технічними умовами. З міркувань безпеки та через обмежений простір такі запити, як сидіння, що можна повертати під час руху, залишатимуться проблемою навіть у великих транспортних засобах. В цілому експерти дійшли висновку, що автомобілі майбутнього відкриють безпрецедентні можливості не лише для автовиробників і постачальників авторинку, але й для провайдерів послуг, які до цього часу були мало пов'язані з транспортними засобами. «Наш проєкт відкрив двері для широкого спектра інновацій. Ми переконані, що отримані нами дані допоможуть сформувати те, як люди сприйматимуть індивідуальну мобільність у майбутньому», — підсумовує Міхаель Шульц.