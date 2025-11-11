Google продовжує навчати держслужбовців використанню ШІ

11 ноября 2025, 14:45

Google розширює серію тренінгів “Штучний інтелект для державного сектору та муніципалітетів”.

Після завершення першої хвилі тренінгів для Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерства цифрової трансформації та CDTO Campus до другої когорти навчання приєднуються Міністерство культури України і посадовці муніципалітетів - членів Асоціації міст України.



Google в Україні реалізовує цю програму, щоб допомогти державним службовцям та посадовцям муніципалітетів ефективно та безпечно застосовувати інструменти штучного інтелекту (ШІ) у своїй щоденній роботі: від автоматизації рутинних завдань до генерації ідей, аналізу даних та покращення комунікації з громадянами.



Навчання проходить онлайн у форматі інтерактивних сесій з експертами, із доступом до додаткових матеріалів і можливістю поставити запитання. Програма розроблена спільно з фахівцями Google та зовнішніми консультантами, щоб забезпечити просте, практичне та безпечне використання ШІ в роботі державних установ та муніципалітетів.



Програма оновлюється з урахуванням стрімкого розвитку технологій: ми додаємо нові приклади, сценарії використання та ресурси, актуальні саме для роботи учасників з різних інституцій.



Для учасників першої когорти найцікавішими напрямками використання ШІ стали покращення навичок роботи з даними. Під час тренінгів учасники аналізували приклади, які показують, як уряди в інших країнах вже застосовують ШІ:



– Аналіз зворотного зв’язку від громадян. Уряд Румунії використовує ШІ для обробки коментарів у соцмережах і врахування громадської думки при формуванні політик — такий підхід може підвищити відкритість і результативність рішень в Україні.



– Запобігання катастрофам і кризам. Flood Hub від Google надає прогнози повеней у понад 80 країнах і вже допоміг урядам зберегти життя та уникнути мільйонних збитків. Подібні технології можуть бути використані в Україні для покращення екстреного реагування на паводки, енергетичні аварії чи природні загрози.



– Швидка комунікація з громадянами через чат-бот. Під час пандемії уряд Іспанії створив ШІ-асистента для надання інформації про соціальні виплати, який обробив понад 6,5 мільйона запитів. Такий підхід може посилити цифрову взаємодію українських держустанов та муніципалітетів із громадянами в періоди надзвичайних ситуацій.



Більше навчальних програм для ширшої аудиторії, зокрема про використання ШІ для бізнесу, роботи й навчання, доступні на платформі від Google.

