30 сентября 2025, 14:15

Польща продовжить фінансувати термінали Starlink в Україні, - ЗМІ

Польський президент Навроцький підписав відповідний закон. Зараз в Україні працює більш як 50 тисяч терміналів Starlink, з них понад 29 тисяч передала Польща.


