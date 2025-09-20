Сонячна енергетика — ключ до автономії та сталого розвитку бізнесу в Україні

20 сентября 2025, 20:44

Постійне зростання тарифів та труднощі із централізованим енергопостачанням змушують вітчизняний бізнес докорінно змінювати підхід до безперебійної роботи та шукати сучасні рішення для оптимізації витрат.



Актуальність проблематики спонукала нас взяли участь у конференції «ЕНЕРГОТЕХ. Як заощаджувати електроенергію на підприємстві?», де ми представили власний досвід успішної інтеграції автономного енергозабезпечення у тисячах домівках та сотнях підприємств, що базується на використанні сонячної енергії.

У колі колег-експертів ми обговорили доцільність та ефективність впровадження альтернативного живлення у бізнесах різних масштабів.



Протягом тривалого часу ми відзначаємо тяжіння бізнесу до енергетичної автономності, що спостерігається в Україні впродовж останніх трьох років:

“Ми бачимо тенденцію до збільшення використання альтернативної, зокрема - сонячної, енергетики не лише великими підприємствами, а й малим та середнім бізнесом, що буде лиш посилюватись при збільшенні вартості електроенергії в Україні. Вже зараз ми активно впроваджуємо рішення та маємо реальні кейси ефективного функціонування систем енергозабезпечення EcoFlow STREAM, що здатні забезпечити електроенергією та стабільністю бізнес та не втратити дохід при можливих відключеннях живлення від мережі”, - зазначає Сергей Силин, бренд менеджер EcoFlow Ukraine.

Зокрема, EcoFlow STREAM - система енергозабезпечення нового покоління, що у поєднанні з сонячними панелями перетворює ваш офіс чи підприємство на енергетичний хаб, дозволяючи:

ефективно використовувати енергію сонця упродовж року;

компенсувати витрати на електроенергію та знижувати собівартість продукції;

накопичувати енергію для стабільної роботи у моменти відключень.

«EcoFlow STREAM — стратегічна інвестиція у стійкість та конкурентоспроможність бізнесу на десятиліття вперед», — резюмує Сергій Сілін.