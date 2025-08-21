Индия и Китай договорились возобновить прямое авиасообщение

21 августа 2025, 9:15

Нью-Дели и Пекин договорились возобновить прямое авиасообщение и увеличить торгово-инвестиционное сотрудничество, что является частью усилий по восстановлению отношений после пограничного столкновения 2020 г.

МИД Индии сообщил, что обе страны возобновят прямые рейсы, расширят объемы торговли и инвестиций, включая возобновление приграничной торговли в трех пунктах, а также упростят визовый режим. Конкретная дата возобновления авиасообщения пока не объявлена.Объявления последовали по итогам двухдневного визита главы МИД Китая Ван И в Нью-Дели, где прошел 24-й раунд переговоров с советником по нацбезопасности Индии Довалом. Переговоры касались пограничного спора, включая отвод войск, делимитацию границы и другие вопросы.Обе стороны согласились создать рабочую группу для координации пограничных вопросов и продвижения переговоров по демаркации, говорится в заявлении МИД Китая.