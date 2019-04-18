Представлен букридер ONYX BOOX Nova Pro с экраном 7,8"

18 апреля 2019, 9:45

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International на территории России, Украины, Беларуси и США, представляет новый букридер ONYX BOOX Nova Pro с сенсорным экраном E Ink Carta Plus, имеющим диагональ 7,8 дюйма и сверхвысокое разрешение. Модель получила высокопроизводительный 4-ядерный процессор, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. А благодаря новым режимам экономии энергии время автономной работы значительно вырослопо сравнению с прошлогодними моделями. Одним из важных достоинств букридера является подсветка MOON Light+, которая позволяет плавно регулировать не только яркость, но и цветовую температуру, снижая нагрузку на глаза. Модель оснащена емкостным сенсором и сенсорным слоем Wacom, позволяющим делать пометки на полях и зарисовки с помощью специального стилуса, входящего в комплект.ONYX BOOX Nova Pro имеет сенсорный экран E Ink Carta Plus с диагональю 7,8 дюйма, разрешением 1872 на 1404 точки и плотностью пикселей 300 ppi. Дисплей с такой диагональю отображает на 68% больше информации, чем аналогичные 6-дюймовые экраны. Дисплей букридера покрыт защитным стеклом, препятствующим появлению бликов и царапин. При этом устройство достаточно компактное и легкое для комфортного использования в поездках и путешествиях, а толщина корпуса составляет всего 7,7 мм. Букридер поддерживают функцию SNOW Field, снижающую количество артефактов.Экран модели ONYX BOOX Nova Pro оснащен емкостным сенсором с поддержкой multi-touch, с помощью которого можно листать страницы и масштабировать документы интуитивно понятными движениями двух пальцев. А под E Ink-панелью располагается индукционный сенсорный слой Wacom, позволяющий делать пометки на полях и зарисовки с помощью специального стилуса, поставляемого с устройством. Экран распознает 2048 степеней нажатия.В новой модели реализована функция плавно регулируемой подсветки MOON Light+. Ее особенность в том, что она не только обеспечивает комфортное чтение в условиях любой освещенности, но и позволяет пользователю по своему вкусу менять оттенок цвета от более холодных до более теплых тонов. Научные исследования показали, что синий свет препятствует выработке мелатонина, регулирующего суточные ритмы и необходимого для нормального сна. Поэтому чтение с устройств с подсветкой, характерной для ЖК-экранов, может негативно сказаться на процессе засыпания. В отличие от нее, подсветка MOON Light+ позволяет независимо регулировать яркость светодиодов холодного и теплого света, выбирая по желанию как белый свет для чтения днем, так и желтый для чтения перед сном.Обновленная аппаратная платформа включает современный 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти. Благодаря этому существенно увеличились скорость работы и автономность устройства. Теперь, работая даже со сложными документами, пользователь не испытает дискомфорта, а заряжать аккумулятор придется в несколько раз реже, чем раньше. 32 ГБ встроенной памяти позволят носить с собой целую библиотеку, а модули Wi-Fi и Bluetooth дают возможность выходить в Интернет непосредственно с устройства и подключать дополнительные аксессуары.Программное обеспечение поддерживает большинство книжных форматов файлов и позволяет читать книги на множестве языков. Имеется возможность использовать словарь во время чтения: для перевода достаточно отметить слово пальцем в тексте. Пользователь может добавлять общедоступные словарные базы формата StarDict, а ОС Android 6.0, на которой базируется модель, дает возможность устанавливать сторонние программы.Устройство поддерживает работу с «умной» обложкой, автоматически активирующей спящий режим при закрытии крышки чехла. Такую обложку можно приобрести в розничных магазинах отдельно.Для любителей устройств с большой диагональю экрана мы рады сообщить о поступлении в продажу модели ONYX BOOX MAX 2 Pro. Отличие от предыдущей версии состоит в увеличении до 4 ГБ оперативной и до 64 ГБ встроенной памяти, а также белый цвет корпуса, в котором выполнено устройство.