Vodafone запустил поддержку клиентов в роуминге через Viber

5 августа 2017, 9:20

В разгар летних отпусков Vodafone Украина усилил поддержку абонентов, которые отправляются в зарубежные поездки.

Теперь клиенты компании могут воспользоваться новым digital-каналом обслуживания. Специально для решения срочных вопросов в роуминге оператор создал в популярном мессенджере Viber паблик-аккаунт Vodafone UA Roaming Support.

Новый digital канал работает в режиме 24/7. При этом гарантированная скорость ответов на вопросы абонентов – до 30 минут в любое время суток.

Аккаунт доступен по ссылке https://www.viber.com/vodafoneukraine. Его также можно найти, воспользовавшись поиском в списке паблик-аккаунтов Viber. За время тестового периода работы паблик-аккаунта его подписчиками уже стали более 3,5 тысяч клиентов.

«Мы считаем, что обслуживать людей надо там, где они находятся, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, которыми они пользуются. Поэтому совершенно естественно, что новой площадкой для общения с абонентами стал для нас Viber. Теперь наши клиенты, которые пользуются услугами связи в роуминге, в случае необходимости могут не только бесплатно позвонить в центр обслуживания или задать вопрос в социальных сетях, но и получить поддержку через один из самых популярных среди украинцев мессенджер», – отметил директор Vodafone Украина по продажам и обслуживанию Евгений Булах.

В Vodafone UA Roaming Support клиенты получат не только обслуживание, но и полезную информацию для путешествий: о нововведениях в правилах перевозки багажа, об изменениях в работе популярных систем бронирования отелей или последние новости визового режима.

С 1 августа клиенты Vodafone Украина могут пользоваться доступной связью в роуминге во время коротких поездок в Европу, благодаря услуге «Безвиз уикенд», потратив за выходные на связь в Европе всего 60 гривен. Подключать услугу можно заблаговременно с помощью USSD-запроса *600*9# и кнопка вызова, деньги снимаются только в момент пользования услугами.







