Vodafone существенно снизил роуминг тарифы для бизнес клиентов

20 декабря 2017, 9:45

Vodafone представил обновленные роуминговые тарифы для украинских бизнес клиентов, которые пользуются линейкой Vodafone Red Business.

С 19 декабря оператор существенно расширил перечень стран, в которых действуют выгодные тарифы для роуминга – с 16 до более чем 55 стран.

Теперь для решения бизнес вопросов в 55 странах мира клиенты Vodafone смогут воспользоваться звонками от 2 грн. за минуту и мобильным интернетом от 30 грн. за 100 МБ. При совершении любого исходящего события будет сниматься оплата 10 грн. в день пользования.

Важное преимущество новых тарифов – это возможность оплачивать услуги только по факту их использования. В отличии от других предложений, существующих на рынке, клиентам не придется оплачивать пакет услуг – оплата происходит только за использованные минуты и SMS, и МБ.

