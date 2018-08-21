"Год без абонплат" стал доступен бизнес клиентам Vodafone

21 августа 2018, 12:15

При оплате авансом клиенты получат скидку в размере 1 абонплаты.

Vodafone предложил бизнес клиентам новую услугу «Год без абонплат», благодаря которой пользователи тарифов Red Business смогут забыть на год о ежемесячных платежах и получить скидку в размере одной абонплаты.

Для этого достаточно оплатить необходимую сумму один раз авансом на год вместо регулярных платежей. Экономия за год составит от 70 до 1 000 грн. в зависимости от тарифного плана.

Подключить услугу клиенты могут через эксперта Vodafone, закрепленного за компанией, или систему самообслуживания «Виртуальный менеджер».



