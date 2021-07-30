"Год без абонплат" сэкономил клиентам Vodafone 14 миллионов часов

30 июля 2021, 12:15

Vodafone проанализировал пользование услугой «Год без абонплат», которая позволяет на год забыть об обычных ежемесячных или ежедневных платежах, а также сократить расходы на мобильную связь.

Главным преимуществом услуги является свобода от частых пополнений счета. Пользоваться услугой проще, чем платить каждый день или месяц, и гораздо удобнее: что бы ни случилось в течение года, у клиента всегда будет доступ в интернет и возможность позвонить близким.



Благодаря честному месяцу – то есть полный месяц, а не 28 оплаченных дней пользования услугами –клиенты Vodafone платят за мобильную связь обычно 12 раз в год. Услуга «Год без абонплат» позволяет сэкономить еще больше времени и денег, осуществляя только 1 платеж в год. Клиенты оценили возможность такой экономии времени – количество подключений услуги достигает почти 8 миллионов.



Услуга позволяет сэкономить до 2 ежемесячных платежей в год и время на совершение платежа. Так, по расчетам экспертов Vodafone, в течение 5 лет это сэкономило более 14 миллинов часов пользователям услуги.



Для новых клиентов тарифов Vodafone SuperNet действуют специальные условия на подключение услуги – скидка, которая доступна в течение 7 дней после первого звонка. Подключить «Год баз абонплат» можно, набрав USSD-код *365# и кнопка вызова.





