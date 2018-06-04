Vodafone запустил сразу пять новых тарифов для контракта

4 июня 2018, 11:15

Контрактным клиентам Vodafone Украина теперь доступен широкий выбор тарифов, которые сохраняют преимущества контрактного подключения – возможность пользоваться услугами в кредит и высокая степень защиты счета.

Оператор предложил контрактным клиентам сразу две линейки тарифов – Vodafone Red и Vodafone Ultra. Линейка Vodafone Red в дополнение к уже доступному Vodafone Red L включает три новых тарифа стоимостью от 100 до 350 грн. Все тарифы включают 4G интернет – от 7 ГБ до безлимита, звонки и сообщения на украинские и зарубежные номера.

Для клиентов, которые привыкли активно пользоваться услугами связи и повышенным уровнем сервиса, таким как неограниченный кредитный лимит и персональное обслуживание, подойдет один из тарифов линейки Vodafone ULTRA.