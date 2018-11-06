Vodafone Украина завершает переход тарифов под бренд Vodafone

6 ноября 2018, 9:45

В ноябре Vodafone Украина завершает переход на работу под брендом Vodafone. В частности, будут закрыты последние архивные тарифы МТС – тарифы контрактной формы подключения.

Абоненты этих тарифов смогут выбрать для себя любой из действующих тарифов Vodafone.



В любом из тарифов Vodafone предлагает безлимитные звонки абонентам Vodafone и пакет скоростного мобильного интернета – от 7 Гб до безлимита. Кроме того, в тарифы Vodafone включены пакеты минут для звонков на другие сети – от 100 минут до безлимита, а также звонки за рубеж и безлимитное общение в социальных сетях.

Если абонент не сможет выбрать тариф самостоятельно, оператор предложит каждому клиенту наиболее оптимальный для него вариант тарифа, исходя из информации о ежемесячных расходах на связь, наборе и объеме услуг, которыми пользуется клиент.

Переход в актуальные тарифы бесплатный и для клиентов большинства старых тарифов МТС завершится до 30 ноября. Каждый абонент получит SMS-сообщение с информацией о закрытии тарифа и сроками для перехода в тарифы Vodafone.







