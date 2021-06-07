Vodafone "раскрасил" Украину в цвета мессенджеров и социальных сетей

7 июня 2021, 10:15

Компания Vodafone составила рейтинг использования мессенджеров и социальных сетей в городах и областях Украины за первые 5 месяцев 2021 года, предоставив каждому региону цветовой статус – под цвет значка сервиса, которым активно пользуются клиенты.

Цвета, соответствующие популярным социальным сетям и мессенджерам:● Viber – фиолетовый;● WhatsApp – зеленый;● Telegram – голубой;● Instagram – вишневый;● Facebook – синий;● YouTube – красный (включая YouTube Music)● TikTok – черный;● Likee – розовый;● Snapchat – желтый.Отметим, что по сравнению с аналогичным рейтингом прошлого года показатели среднего месячного удельного объема трафика на одного пользователя (МБ/чел) несколько уменьшились, что обусловлено «размытием» статистики через общий рост количества пользователей всех указанных сервисов.Синий цвет, с наибольшим трафиком Facebook (1037 МБ/чел), получила Черниговская область. Ее соседи, Житомирская и Черкасская области получили соответственно красный и розовый цветовые коды, достигнув наибольших среди областей показателей среднего месячного удельного объема трафика в YouTube (3839 МБ/чел) и Likee (767 МБ/чел).Чемпионом по TikTok стала «черная» Винницкая область, которая продемонстрировала показатель трафика 2112 МБ/чел. Самый большой трафик Telegram (844 МБ/чел) создавали жители «голубой» Хмельницкой области.Как и в прошлом году, фиолетовой и зеленой стали Одесская и Херсонская области с показателями Viber (118 МБ/чел) и Whatsapp (98 МБ/чел) соответственно. Самые активные пользователи Instagram до сих пор проживают в «вишневой» Ровенской области и создают трафик 2917 МБ/чел. В то же время наиболее активные пользователи сервиса Snapchat находятся в «желтой» Волынской области с показателем 46 МБ/чел – и здесь за год ничего не изменилось.Vodafone также выделил населенные пункты с наиболее активными пользователями этих же сервисов:● Фиолетовый (Viber) – Чугинка, Луганская обл., 1163 МБ/чел;● Зеленый (WhatsApp) – Каменное, Запорожская обл., 1287 МБ/чел;● Голубой (Telegram) – Радостный сад, Николаевская обл., 5256 МБ/чел;● Вишневый (Instagram) – Дроздынь, Ровенская обл., 12028 МБ/чел;● Синий (Facebook) – Юрковка, Винницкая обл., 4035 МБ/чел;● Красный (YouTube) – Щеглиевка, Житомирская обл., 13236 МБ/чел;● Черный (TikTok) – Зубринка, Житомирская обл., 5608 МБ/чел;● Розовый (Likee) – Королево, Закарпатская обл., 3021 МБ/чел;● Желтый (Snapchat) – Седлище, Волынская обл., 398 МБ/чел.Vodafone продолжает лидировать в строительстве 4G-покрытия в диапазоне LTE900. Компания увеличила доступность скоростного интернета благодаря развитию национального покрытия в диапазоне LTE 900 МГц, в первую очередь, в селах. Vodafone Украина – лидер по скорости мобильного интернета в Украине по результатам независимого исследования Ookla за второе полугодие 2020 года.Рейтинг составлен по результатам оценки среднего объема трафика сервиса на каждого пользователя, который живет в данном регионе. Чтобы максимально снизить погрешность, специалисты компании исключили населенные пункты с незначительным количеством пользователей каждой соцсети или мессенджера.