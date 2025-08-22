США и ЕС окончательно утвердили торговое соглашение

22 августа 2025, 8:15

Еврокомиссия опубликовала текст совместного заявления о рамочном соглашении между США и ЕС о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле.

Согласно договору, Евросоюз намерен отменить тарифы на все промышленные товары из США и обеспечить приоритетный доступ к рынку для широкого спектра морепродуктов и сельскохозяйственных товаров из США.В свою очередь, начиная с 1 сентября, США обязуются применять тариф в 15% в отношении большинства товаров из ЕС, включая автомобили, лекарства, полупроводники и древесину.