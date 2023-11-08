Еврокомиссия будет рекомендовать ЕС начать переговоры с Украиной о членстве

8 ноября 2023, 8:15

Агентство отмечает, что решение, которое Еврокомиссия соберется принять на заседании 8 ноября, станет положительным для Киева, но оно будет содержать дополнительные условия.



По данным Bloomberg, Еврокомиссия, вероятно, обратит внимание на то, что Украине необходимо завершить реформы и предпринять шаги по законодательству в отношении нацменьшинств, борьбы с коррупцией, а также деолигархизации и лоббирования.