Вице-президент Tencent задержан властями Китая по делу о коррупции

12 февраля 2021, 13:15

Один из руководителей Tencent Holdings, самой дорогой зарегистрированной на бирже публичной компании Китая, задержан властями в рамках расследования громкого дела о коррупции с участием одного из бывших высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов страны.

Об этом журналистам The Wall Street Journal сообщили осведомлённые источники.

Чжан Фэн (Zhang Feng) находится под следствием ещё с прошлого года по обвинению в несанкционированном обмене личными данными, собранными принадлежащей Tencent социальной сетью WeChat. Утверждается, будто господин Чжан подозревается в передаче данных из WeChat бывшему заместителю министра общественной безопасности Сунь Лицзюню (Sun Lijun), в отношении которого Пекин проводит расследование за нарушения правил коммунистической партии (каких именно — не сообщается). Следователи якобы выясняют, какими данными Чжан Фэн мог поделиться с господином Сунем и что последний с ними делал.



Зарегистрированная в Гонконге и имеющая рыночную капитализацию около $900 млрд компания Tencent подтвердила в четверг, что господин Чжан находится под следствием. «Дело связано с обвинениями в личной коррупции и не имеет никакого отношения к WeChat или Weixin», — сказал представитель в заявлении для The Wall Street Journal. Уточним, что Weixin — это партнёрское приложение WeChat, хорошо известное в Китае.



Чжан Фэн упоминался в качестве вице-президента Tencent в заявлении, опубликованном муниципальным правительством города Чжанцзякоу, в котором руководитель встречался с мэром в октябре 2018 года. Теперь же Tencent заявила, что господин Чжан никогда не занимал серьёзных руководящих должностей в компании.



По словам одного из источников, господин Чжан на своём посту в Tencent отвечал за взаимодействие с правительством и встречи с китайскими чиновниками. Неизвестно где сейчас находится господин Чжан. Журналистам не удалось связаться с ним для получения комментариев. Этот случай показывает, что Пекин опасается растущего влияния технологических компаний и их возможностей неправомерно использовать данные пользователей или делиться ими.



Интересно, что миллиардер Пони Ма (Pony Ma), основатель и исполнительный директор Tencent, с августа 2019 года не появлялся на публике и не участвовал лично в крупных мероприятиях в материковом Китае. По словам источников, он проводит большую часть времени в Гонконге.



WeChat от Tencent — самая популярная социальная сеть в Китае. Функции чата этого мобильного приложения и онлайн-платежей делают его незаменимым элементом повседневной жизни сотен миллионов китайцев. За прошедшие годы Tencent собрала огромное количество данных о 1,2 миллиарда своих активных ежемесячных пользователях.



В настоящее время Tencent является самой дорогой публичной компанией Китая, превосходя по рыночной капитализации даже гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holding.

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