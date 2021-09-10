Власти Китая выступили против "женственных" мужчин в играх

10 сентября 2021, 9:15

Китайские власти приказали игровым гигантам Tencent и NetEase устранить контент, который, как считается, порождает «женственность» среди мужского населения страны. Речь идёт о персонажах-мужчинах, которые выглядят эмоционально хрупкими и физически слабыми.

В настоящее время власть ужесточила контроль над технологическим сектором, что привело к падению акций некоторых крупнейших компаний отрасли. Вчера официальные лица вызвали представителей игровых корпораций, включая Tencent и NetEase, чтобы обсудить дальнейшие ограничения в индустрии. Ранее в Китае ограничили игровое время несовершеннолетних геймеров до трёх часов в неделю.



«Непристойный и жёсткий контент, а также такие вещи, которые порождают нездоровые тенденции, вроде поклонения деньгам и женственности, должны быть устранены», — говорится в новых ограничениях.

Политики считают, что «женоподобные мужчины физически слабы и эмоционально уязвимы», а значит, уподобившиеся им мужчины не смогут защитить страну.

(С) 3dnews.