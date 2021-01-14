Alibaba, Tencent и Baidu миновали угрозу американских санкций

14 января 2021, 16:15

Внутриполитические интриги не мешают американским властям менять повестку дня в сфере внешней политики.

Китайские компании Alibaba, Baidu и Tencent, по новым данным, смогут избежать расширенных американских санкций, но уже на этой неделе в чёрный список рискуют попасть девять других китайских компаний.

Об этом со ссылкой на осведомлённые источники сообщает агентство Reuters. Инициатором исключения из кандидатов на попадание в список компаний Alibaba, Tencent и Baidu стал действующий министр финансов США Стивен Мнучин (Steven Mhuchin), как отмечает первоисточник. Какие китайские компании в результате попадут в уточнённый список, пока не сообщается.



За последние несколько недель действие американских санкций расширилось на крупнейшего китайского производителя полупроводниковых компонентов, компанию SMIC, а также на платёжный сервис Alipay, принадлежащий дочерней структуре Alibaba — Ant Group, которая у себя на родине подвергается антимонопольному расследованию. Администрация Трампа может оставить команде преемников не самое простое внешнеполитическое наследие, до 20 января она имеет все основания для утверждения новых законодательных актов, которые способны повлиять на взаимоотношения с Китаем.

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