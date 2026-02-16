США могут включить Alibaba в список "китайских военных компаний"

16 февраля 2026, 13:45

Администрация президента США Трампа готовится внести Alibaba в список компаний, якобы связанных с военным сектором Китая.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на источники.Речь идет о перечне Пентагона 1260H, куда включают фирмы, которые, по оценке США, сотрудничают с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Прямых санкций список не предусматривает, однако он ограничивает заключение контрактов с такими компаниями и служит сигналом для американских госструктур.Сейчас в списке уже находятся крупные китайские компании, включая Tencent Holdings и САTL.