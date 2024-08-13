Трамп вернулся в бывший Twitter, хотя обещал этого не делать

Спустя почти год кандидат в президенты США Дональд Трамп написал пост в Х.
В нем он обратился к избирателям, заявив, что экономика США якобы "разрушена", а граница — "стерта". После этого на странице экс-президента появилось еще семь постов, в которых, в частности,он рекламировал свой грядущий стрим с Илоном Маском.
В январе 2021 года Twitter "навсегда" заблокировал аккаунт Трампа, где было более 88 млн подписчиков. Это произошло после того, как как его сторонники пытались штурмовать Капитолий. Спустя месяц он заявил, что не будет возвращаться в Twitter, "так как там скучно".
В ноябре 2022 года Илон Маск, который стал новым владельцем Twitter, разблокировал аккаунт Трампа. Тем не менее тот ничего не писал в сети аж до августа 2023 года, когда опубликовал свою фотографию после ареста в тюрьме округа Фултон, где провел всего 20 минут. После этого он ничего не публиковал до сегодняшнего дня.
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