Эстония была бы стёрта с лица земли в случае российского вторжения

27 июня 2022, 11:15

Об этом заявила эстонский премьер Кая Каллас в интервью Financial Times.



Она призвала отправить в каждую из балтийских стран не менее 20-25 тыс. солдат НАТО.

По словам Каллас, существующий план НАТО подразумевает, что страны Балтии в случае вторжения РФ могут оставаться под оккупацией в течение 180 дней, прежде чем альянс их освободит."Если сравнить размеры Украины и стран Балтии, это будет означать полное уничтожение стран и нашей культуры. Если вы были в Таллинне и знаете наш старый город и его многовековую историю, - всё это было бы стёрто с лица земли, включая наших людей, наш народ", - сказала она.