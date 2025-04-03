Страны ЕС уже обеспечивают больше 50% потребностей Украины в боеприпасах

3 апреля 2025, 12:45

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, добавив, что "все продвигается очень хорошо".



"Нам нужно как можно быстрее оказать помощь Украине. Президент Зеленский заявил, что им нужно 5 миллиардов, чтобы иметь не менее 2 миллионов патронов", — сказала Каллас.