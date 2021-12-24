24 декабря 2021, 11:15

Tencent сокращает долю в JD.com и перенаправляет средства в виде дивиденда

Tencent Holdings (0700.HK) объявил о планах распределения более 457 млн акций JD.com (9618.HK) на гонконгской бирже (эквивалентно HK$ 127,7 млрд или более $16 млрд) в виде единовременно выплаченного дивиденда. Данная сумма составляет более 86% от доли Tencent в JD или HK$127,7 млрд (более $16 млрд).



В связи с этим, Tencent перестанет быть мажоритарных акционером акций JD на гонконгской бирже: его доля сократится с 18,6% до 2,3% от общего оборота акций JD. Крупнейшим акционером акций на гонконгской бирже станет Walmart (доля около 10,8%), который также имеет наибольшую долю в 5,4% в акциях JD на американской бирже NASDAQ. В рамках сделки президент Tencent Мартин Лау покинет совет директоров JD в ближайшее время.



Частичный выход из доли в компании в виде специального дивиденда не является часто распространенной практикой и оказывает существенное давление на котировки JD в моменте (-7% на пре-маркете на NASDAQ). Данный шаг может укладываться в рамки стратегии Tencent, которая предполагает приобретение доли в компании на ранних этапах развития и последующем выходе из инвестиций. При этом сокращение доли в JD вероятно не связано с пересмотром взгляда менеджмента Tencent на инвестиционную привлекательность JD в долгосрочной перспективе, а связано в большей степени с регуляторным антимонопольным давлением в Китае.



До момента частичного выхода из JD доля Tencent составляла почти 19% в акциях JD, торгующихся на Гонконгской бирже (9618.HK), что является высокой долей по сравнению с инвестициями Tencent в другие компании. Например, Tencent владеет лишь 1,5% акций в китайской компании Pinduoduo (PDD), имеющей листинг на NASDAQ, 3% в азиатской онлайн корпорации Sea Limited (SE) и менее 9% в стриминговом сервисе Spotify (SPOT).



Таким образом, данный шаг нужно расценивать позитивно для акционеров Tencent, которые получат более $16 млрд в виде единовременно выплаченного дивиденда. Также, компания показывает благосклонную позицию в сторону китайских регуляторов, которые неоднократно высказывались о чрезмерном влиянии китайских технологичных гигантов.



Отметим, что Tencent является одним из крупнейших инвестиционных гигантов как в Азии, так и в мире. Помимо JD, инвестиционный портфель компании включает более 800 компаний, как публичных, так и частных.

