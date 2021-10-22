Facebook потратила $5,1 млн на лоббирование в третьем квартале

22 октября 2021, 9:15

В третьем квартале текущего года Facebook потратила $5,1 млн на лоббирование своих интересов в Вашингтоне.

Компания была вынуждена увеличить свои расходы после того, как информатор опубликовала внутренние документы, и Facebook столкнулась с чередой обвинений во введении в заблуждение общественности, инвесторов, Конгресса и других государственных ведомств.

Расходы компании на лоббирование выросли на 6,7 % в сравнении со вторым кварталом этого года и на 3,9 % в сравнении с третьим кварталом прошлого года. Общая сумма превысила аналогичные показатели других технологических гигантов, в том числе Amazon, Microsoft и Alphabet. Facebook столкнулась с рядом проблем в Вашингтоне: очередное расследование в отношении компании открыли в Конгрессе — сейчас парламентарии планируют принять новые правовые нормы по обеспечению конфиденциальности граждан и защите детей онлайн.Бывшая сотрудница Фрэнсис Хаген (Frances Haugen) опубликовала ряд внутренних документов Facebook и заявила, что руководство компании осознавало риски, которые платформы представляют для пользователей и общества в целом, но при этом преуменьшало их на публике. Хаген, бывшая менеджер по продуктам в Facebook, подала жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), заявив, что компания и её руководство вводили инвесторов в заблуждение.Американские парламентарии сейчас готовят ещё один антимонопольный законопроект, который может иметь серьёзные последствия для деловой практики Facebook. Кроме того, к компании могут возникнуть дополнительные вопросы со стороны Федеральной торговой комиссии США (FTC) по поводу поглощений Instagram и WhatsApp.Для сравнения, в III квартале Amazon потратила на лоббирование $4,7 млн, что немного меньше, чем в прошлом квартале. Google увеличила расходы на 24,9 % до $2,6 млн. Microsoft потратила те же $2,6 млн, и это на 6,5 % больше, чем кварталом ранее.

(С) 3dnews.