Латвия не будет признавать российские паспорта без биометрических данных

19 июня 2025, 11:45

В МИД страны отметили, что небиометрические паспорта не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации, что создает риски для безопасности.

Также документах без биометрии отсутствуют электронные носители данных — невозможно сравнить личные данные владельца паспорта с данными на микросхеме. Кроме того, такие паспорта легко подделать, отмечает LSM.



C 15 июля Латвия перестанет выдавать визы обладателям российских паспортов без биометрии, а также прекратит прием заявлений на получение вида на жительство от граждан рф, не имеющих паспорта с биометрией. Те, кто въехал в страну до 15 июля даже с паспортами без биометрии, смогут оставаться в стране и выехать в течение срока действия визы.



