Украина попала в ТОП-35 рейтинга всех паспортов мира

22 июня 2022, 10:45

Команда Henley & Partners составила свой новый глобальный индекс паспортов мира, согласно которому страны занимают определенное место в топе в соответствии с количеством пунктов назначения, куда их граждане могут отправиться без предварительной визы.

По сравнению с рейтингом мобильности паспортов октября 2021 года, то по данным на 2022-й украинский загранпаспорт улучшил свои позиции и поднялся в списке на четыре ступенькиИндекс включает 199 паспортов различных стран мира, а сам рейтинг насчитывает 112 позиций. В этом топе Украина оказалась на 34-м месте. С украинским загранпаспортом путешественники могут отправиться без визы в 143 страны, а ранее было 136 государств.