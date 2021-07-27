Измененные составы дивизионов и календарь КХЛ-2021/2022

27 июля 2021, 11:05

Континентальная Хоккейная Лига представила план проведения сезона 2021/2022. По сравнению с прошедшим розыгрышем, изменения коснулись списка команд дивизионов в связи с возвращением "Адмирала".

Многие болельщики, среди которых немало каперов, регулярно получающих бонусы российских букмекеров за ставки на КХЛ, с нетерпением ждут старта 14-го по счету розыгрыша. Возврат после годичного перерыва "Адмирала" вынудил руководителей Лиги перетасовать составы дивизионов.

Каждая команда проведет по 56 матчей регулярного первенства. Путевки в Кубок Гагарина получают клубы, занявшие 1-2 места своих дивизионов, и четыре лучшие команды конференций по набранным очкам. Далее идет стандартная сетка по системе "на вылет" - 1-е место конференции против 8-го, 2-е против 7-го и т.д. Каждая серия всех раундов плей-офф длится до четырех побед. Если матч заканчивается ничьей в основное время, играется овертайм до заброшенной шайбы.

Традиционно, календарь регулярного чемпионата составлялся при помощи автоматизированной программы SAP. Участие в процессе приняли и.о. вице-президента KHL Сергей Козлов и известный эксперт Владимир Жидков.

Среднее количество проведенных матчей в день составляет 5,1 (в прошлом сезоне – 5,21). Только три дня по календарю КХЛ пройдут без поединков, и это – рекордный показатель. Руководство Лиги уменьшило длительность серии выездных игр, чтобы минимизировать усталость и риски травматизма хоккеистов. Регулярный чемпионат начнется 1 сентября очной встречей финалистов Кубка Гагарина-2021 – омский "Авангард" в Балашихе примет московский "ЦСКА". Календарь составлен с учетом зимнего перерыва на период проведения Олимпийского хоккейного турнира.

После возобновления регулярного первенства, всем командам останется сыграть одинаковое количество матчей – по 4, из которых минимум один на домашней арене. Завершится регулярный чемпионат 1 марта, а уже спустя три дня стартует первый раунд Кубка Гагарина. Имя чемпиона КХЛ-2021/2022 узнаем не позднее 30 апреля (в зависимости от количества матчей финальной серии).

Расписание матчей 1-го тура

1 сентября:

"Авангард" vs "ЦСКА"

2 сентября:

"Ак Барс" vs "Йокерит"

"Локомотив" vs "Динамо" (Рига)

"Нефтехимик" vs "Куньлунь"

"Северсталь" vs "СКА"

"Торпедо" vs "Витязь"

"Спартак" vs "Адмирал"

"Сочи" vs "Амур"

3 сентября:

"Барыс" vs "Салават"

"Автомобилист" vs "Металлург"

"Трактор" vs "Сибирь"

"Динамо" (Москва) vs "Динамо" (Минск)