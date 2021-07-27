Измененные составы дивизионов и календарь КХЛ-2021/2022

Континентальная Хоккейная Лига представила план проведения сезона 2021/2022. По сравнению с прошедшим розыгрышем, изменения коснулись списка команд дивизионов в связи с возвращением "Адмирала".
Многие болельщики, среди которых немало каперов, регулярно получающих бонусы российских букмекеров за ставки на КХЛ, с нетерпением ждут старта 14-го по счету розыгрыша. Возврат после годичного перерыва "Адмирала" вынудил руководителей Лиги перетасовать составы дивизионов.
Регламент КХЛ сезона 2021/2022
Каждая команда проведет по 56 матчей регулярного первенства. Путевки в Кубок Гагарина получают клубы, занявшие 1-2 места своих дивизионов, и четыре лучшие команды конференций по набранным очкам. Далее идет стандартная сетка по системе "на вылет" - 1-е место конференции против 8-го, 2-е против 7-го и т.д. Каждая серия всех раундов плей-офф длится до четырех побед. Если матч заканчивается ничьей в основное время, играется овертайм до заброшенной шайбы.Календарь
Традиционно, календарь регулярного чемпионата составлялся при помощи автоматизированной программы SAP. Участие в процессе приняли и.о. вице-президента KHL Сергей Козлов и известный эксперт Владимир Жидков.
Среднее количество проведенных матчей в день составляет 5,1 (в прошлом сезоне – 5,21). Только три дня по календарю КХЛ пройдут без поединков, и это – рекордный показатель. Руководство Лиги уменьшило длительность серии выездных игр, чтобы минимизировать усталость и риски травматизма хоккеистов. Регулярный чемпионат начнется 1 сентября очной встречей финалистов Кубка Гагарина-2021 – омский "Авангард" в Балашихе примет московский "ЦСКА". Календарь составлен с учетом зимнего перерыва на период проведения Олимпийского хоккейного турнира.
После возобновления регулярного первенства, всем командам останется сыграть одинаковое количество матчей – по 4, из которых минимум один на домашней арене. Завершится регулярный чемпионат 1 марта, а уже спустя три дня стартует первый раунд Кубка Гагарина. Имя чемпиона КХЛ-2021/2022 узнаем не позднее 30 апреля (в зависимости от количества матчей финальной серии).
Расписание матчей 1-го тура
1 сентября:
"Авангард" vs "ЦСКА"
2 сентября:
"Ак Барс" vs "Йокерит"
"Локомотив" vs "Динамо" (Рига)
"Нефтехимик" vs "Куньлунь"
"Северсталь" vs "СКА"
"Торпедо" vs "Витязь"
"Спартак" vs "Адмирал"
"Сочи" vs "Амур"
3 сентября:
"Барыс" vs "Салават"
"Автомобилист" vs "Металлург"
"Трактор" vs "Сибирь"
"Динамо" (Москва) vs "Динамо" (Минск)Изучайте нюансы беттинга с опытным экспертом Юрием Павленком, который в этом разделе раскрывает секреты успешной игры в букмекерских конторах. Его советы научат правильно анализировать события, чтобы находить выгодные варианты пари.