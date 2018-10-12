Samsung Galaxy A9 - официальный анонс в Украине

12 октября 2018, 12:45

Компания Samsung Electronics представляет смартфон Galaxy A9 с четырьмя основными камерами для тех, кто стремится познавать мир, сохранять яркие моменты своей жизни на фото и делиться ими.

В Украине Galaxy A9 будет доступен в конце ноября 2018 года в трех стильных цветах с градиентом: черном, синем и розовом.

Galaxy A9 станет отличным помощником для активных пользователей, которые знают, чего хотят от жизни, и уверенно идут к своим целям. С этим смартфоном можно создавать фотографии любой сложности: от неповторимого селфи до идеальных панорамных снимков.





В современном сетевом мире, где в объектив фотокамер пользователей регулярно попадают самые разные моменты из их жизни (от сцен из повседневной жизни до грандиозных событий) - смартфоны - больше, чем устройство для совершения звонков.



Galaxy A9 позволяет легко делать динамичные и эффектные фото. Четыре объектива помогут раскрыть творческий потенциал для создания уникальных снимков.



Основная камера 24 МП обеспечивает яркие и четкие кадры в условиях низкой освещенности.

Объектив с двукратным оптическим зумом позволяет снимать мельчайшие детали даже с большого расстояния.

Камера с ультрашироким углом для создания фотографий бескрайних пейзажей имеет функционал на базе технологии искусственного интеллекта (функция «Оптимизация изображения») и «научилась» определять сцену на снимке и подбирать подходящие для нее настройки.

Портретная камера с возможностью ручной настройки размытия фона (функция «Живой фокус») дает полную свободу для самовыражения.

Надежная батарея емкостью 3800 мА/ч позволяет пользователю наслаждаться производительностью смартфона весь день. 128 ГБ встроенной памяти устройства с возможностью расширения еще на 512 ГБ с помощью microSD-карты позволяет хранить на смартфоне всю необходимую информацию и реже удалять файлы.Чтобы сделать жизнь пользователей еще комфортнее, Galaxy A9 получил поддержку Samsung Health, а также множество функций для многозадачности, таких как, например, режим разделенного экрана или двойной месенжер.Благодаря обтекаемому эргономичному корпусу с изогнутой задней панелью из 3D-стекла устройство удобно располагается в руке. Переливающийся градиент черного, розового и синего цветов корпуса придает дополнительное преимущество пользователю смартфона в виде стильного аксессуара.