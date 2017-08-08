Состоялся официальный анонс Samsung Galaxy S8 Active

8 августа 2017, 10:15

Компания Samsung анонсировала защищенную версию своего нового флагманского смартфона Galaxy S8, модель с приставкой Active в названии.



Эта новинка производителя оказалась одной из самых мощных на сегодня в классе защищенных смартфонов. Так, в качестве аппаратной платформы здесь Snapdragon 835. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Кроме того, последнюю можно расширить за счет карт microSD.

Диагональ дисплея – 5,8 дюйма, а его расширение – 1440х2560 точек.



Основная камера – 12Мп; фронтальная – 8Мп.



Кроме всего прочего, предусмотрена и отдельная кнопка для запуска ассистента Bixby.



Работает терминал под управлением Android 7.0.



Корпус «трубки» защищен сразу по двум стандартам – IP68 и военному - MIL-STD-810G.



Емкость аккумулятора – 4000 мАч.



Точная дата релиза пока не называется.



