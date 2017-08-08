8 августа 2017, 10:15

Состоялся официальный анонс Samsung Galaxy S8 Active

Компания Samsung анонсировала защищенную версию своего нового флагманского смартфона Galaxy S8, модель с приставкой Active в названии.

Эта новинка производителя оказалась одной из самых мощных на сегодня в классе защищенных смартфонов. Так, в качестве аппаратной платформы здесь Snapdragon 835. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Кроме того, последнюю можно расширить за счет карт microSD.

Диагональ дисплея – 5,8 дюйма, а его расширение – 1440х2560 точек.

Основная камера – 12Мп; фронтальная – 8Мп.

Кроме всего прочего, предусмотрена и отдельная кнопка для запуска ассистента Bixby.

Работает терминал под управлением Android 7.0.

Корпус «трубки» защищен сразу по двум стандартам – IP68 и военному - MIL-STD-810G.

Емкость аккумулятора – 4000 мАч.

Точная дата релиза пока не называется. 


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