Samsung W2019 – премиальная раскладушка за $1500

12 ноября 2018, 12:15

Южнокорейская Samsung на официальном уровне представила свой новый смартфон – W2019.



Новинка выполнена в форм-факторе раскладушки.

У аппарата два равновеликих дисплея. Их диагональ – 4,2-дюйма, а разрешение 1080х1920 точек.



Размеры аппарата - 132,9х63,4х17,3 мм, а его вес - 257 граммов.



Тыльная панель прикрывается стеклом Corning Gorilla Glass.

В продаже новинка появится в двух цветовых решениях корпуса – «розовое золото» и «платина».



Новинка получила аппаратную клавиатуру ввода данных. Кроме того, на одной из «боковушек» реализован сканер отпечатков пальцев.



Основная камера получилась двойной – 12Мп.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Snapdragon 845, тактовая частота которого до 2,8 ГГц. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ/256 ГБ.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, здесь это Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, а также модуль NFC.

Работает смартфон под управлением Android 8.1 Oreo.В продаже новинка появится по цене $1500. Точная дата релиза пока не называется.