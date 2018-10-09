Samsung W2019 – новая раскладушка на Android за $1000

9 октября 2018, 10:45

Авторитетный профильный ресурс AndroidHeadlines пишет о новом смартфоне в форм-факторе раскладушка от Samsung под индексом W2019.

Новинка получит два 4,2-дюймовых дисплея с разрешением Full HD каждый.В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской 64/256 ГБ.В качестве ОС называется Android 8.1 Oreo.Основная камера будет двойной – о модулях информации пока нет.Анонс терминала состоится в ноябре или декабре. Стоимость - $1000.