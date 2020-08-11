11 августа 2020, 14:15

В оснащение смартфона Vivo S1 Prime с 48-Мп квадрокамерой войдёт чип Snapdragon

В Интернете опубликована серия тизеров, демонстрирующих смартфон среднего уровня Vivo S1 Prime: официальная презентация этого аппарата состоится в самое ближайшее время.

На изображениях видно, что устройство оборудовано дисплеем с небольшим вырезом под одинарную фронтальную камеру. Непосредственно в области этой панели расположится дактилоскопический сканер. Если верить имеющейся информации, будет применён экран Super AMOLED с диагональю 6,3 дюйма (вероятно, формата Full HD+).

Вычислительная нагрузка ляжет на процессор Qualcomm Snapdragon 665. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и модем LTE Category 12 со скоростью загрузки данных до 600 Мбит/с.

В тыльной части корпуса разместится четверная камера в виде модуля ромбовидной формы. Говорится об использовании 48-мегапиксельного основного сенсора.

В продажу поступят версии Vivo S1 Prime с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя составит 128 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки через симметричный порт USB Type-C.

Новинка будет поставляться с операционной системой FunTouch OS 10 на основе Android 10.

(С) 3dnews
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