Начались продажи vivo Y31: тройная камера и Android 11 за 5999 гривен

20 января 2021, 13:15

Компания vivo привезла в Украину свой новый недорогой смартфон — Y31. Новинка имеет 6.58-дюймовый IPS FHD+ дисплей с каплевидным вырезом, чип Qualcomm Snapdragon 662, боковой сканер отпечатка пальцев, 4 ГБ ОЗУ и накопитель на 128 ГБ. Питается vivo Y31 от аккумулятора на 5000 мАч.

Он заряжается через порт USB-C с помощью 18-ваттного блока питания. В смартфоне также установлена фронтальная камера на 8 МП и тройная основная c датчиками 48 Мп f/1.79, 2 Мп макро камера f/2.2, 2 Мп боке камера f/2.4.

Ещё в устройстве стоит отметить наличие разъёма для наушников и NFC-модуль для бесконтактных платежей Google Pay.

Y31 – очень легкий и тонкий смартфон с 5000 мАч аккумулятором. Устройство толщиной всего 8,38 мм и весом 188 г очень удобно лежит в руке.



Матовый полимер придает смартфону утонченность и позволяет не скользить в руке. Благодаря применению технологии AG Frosting (глазирования матовой текстурой) поверхность не бликует, лучше защищена от царапин и отпечатков пальцев, а также приятная на ощупь.



Y31 использует специальные алгоритмы multi-frame noise reduction, которые улучшают снимок и имеют большое значение диафрагмы (f/1.79), также работает EIS для максимально четких снимков ночью. В режиме ночной съемки для основной 48 Мп камеры добавлены специальные фильтры для предоставления снимкам большей выразительности.



Y31 оборудован мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч. Вместе с интеллектуальной системой управления энергопотреблением это помогает смартфону демонстрировать отличную автономность + 18 Вт быстрая зарядка позволит вам быстро заряжать свой смартфон (до 9.9 часов гейминга | до 17.9 часов просмотра видео | до 137 часов прослушивания музыки)

В режиме Multi-Turbo 4.0 появились новые функции, которые помогают увеличить производительность смартфона:

• Функция Game Highway создает отдельный экспресс-канал для игр, выделяя для них память и вычислительные ресурсы. С ее помощью показатель пропуска кадров уменьшается на 30%

• Технология ART ++ Turbo увеличивает скорость запуска приложений и переключения между ними. Благодаря ей время задержки системы уменьшается на 31%

• Интеллектуальная функция AI Pre-loading анализирует процесс использования смартфона и позволяет открывать часто используемые приложения на 20% быстрее.

vivo Y31 уже можно приобрести в магазинах партнеров: Алло, Фокстрот, Эльдорадо, Comfy, Цитрус. В наличии есть две расцветки: Черный асфальт и Голубой океан.