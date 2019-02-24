Компания DOOGEE представила в Украине смартфон X90L

24 февраля 2019, 17:21

Пресс-служба DOOGEE в Украине сообщает об анонсе нового смартфона компании – модели X90L.



Новинка появится в трех необычных градиентных оттенках: изумрудно-зеленый (Emerald Green), полночь черная (Midnight Black) и пурпурно-фантомный (Phantom Purple).

Первый из оттенков – это результат работы инженеров DOOGEE, которые сумели объединить тонкое чувство моды с технологическим процессом нано-вакуумного оптического покрытия.



Такой столь необычный оттенок, как черная полночь производитель создал в результате наблюдения за полуночным межзвездным пространством, а пурпурно-фантомный — это сама таинственная элегантность. Он тесно сочетает свою таинственную нежность с сильным телом.



Но, удивляя дизайном, в DOOGEE X90L производитель не ищет компромиссов по части оснащения. Пользователю предлагается действительно модный смартфон с большим 2.5D-дисплеем у которого каплевидный вырез, ну, а комбинация диагонали в 6,1 дюйма и соотношения сторон 19:9 в крайне тонких рамках по периметру делают обзорность фактически безграничной.

В основе DOOGEE X90L мощный 4-ядерный процессор MT6739, тактовая частота которого до 1,5 ГГц. Вместе с 3 ГБ оперативной памяти и графическим чипом IMG GE8100 этого будет достаточно для выполнения совершенно любых задач, включая запуск производительных игр. Объем встроенной пользовательской памяти — 16 ГБ.



Емкость аккумулятора 3400 мА*ч. Благодаря функции адаптивной яркости телефон будет устанавливать яркость экрана в различных условиях освещения и автоматически регулировать ее с течением времени.



Современный молодежный смартфон невозможен без качественной камеры, и в компании DOOGEE это понимают очень хорошо. Основная камера у X90L с двумя модулями - на 8Мп и 5Мп. Ее дополнили светодиодной вспышкой плюс массой различных фильтров и сцен, а еще режимами ночной съемки и боке. У фронтальной камеры – 5Мп.

Следует отметить поддержку практически всех популярных беспроводных модулей и интерфейсов, в том числе 4G.Работает устройство под управлением последней версии операционной системы Android 9.DOOGEE X90L появится в продаже в конце марта.