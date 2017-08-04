DOOGEE MIX на новом MTK Helio P25 и с 6 ГБ оперативки - уже в Украине

4 августа 2017, 16:29

Компания DOOGEE объявила о старте продаж в Украине своего новейшего телефона DOOGEE MIX. Новая модель является самым маленьким в мире безрамочным смартфоном с Super AMOLED дисплеем диагональю 5,5 дюймов и двойной камерой.

Благодаря конструктивным решениям и корпусу из нержавеющей стали, при толщине 0,9 мм он обладает вдвое большей ударопрочностью. Кроме того, в смартфон встроен новейший датчик отпечатков пальцев, Dtouch, аккумулятор емкостью 3380 mAh, а также двойная камера с сенсором Samsung ISOCELL и разрешением 16.0-8.0 MP.

"Официально, продажи нового DOOGEE MIX начнутся 14 августа, однако начиная с 4 августа, украинцы смогут сделать предзаказ в магазинах сетей Brain и Цитрус", - заявила Шерри Лю, генеральный менеджер DOOGEE в Восточной Европе. Рекомендованная цена новинки составит 7.499 грн за версию с 6 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти, и 6.999 грн за версию с 4 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти. Приобрести смартфон можно будет в следующих магазинах: Розетка, Brain и Цитрус.

Кроме того, госпожа Лю заявила о том, что DOOGEE открывает также официальное представительство в Украине. “Нашими официальными представителями выступит сеть магазинов Brain. Они будут ответственны за продажи, продвижение бренда и гарантийное обслуживание”, - добавила Лю. По ее словам, смартфоны компании DOOGEE уже представлены более чем в 80% европейских стран, и она рада, что Украина теперь тоже добавилась к списку стран, где продукцию DOOGEE можно приобрести у крупнейших оффлайн-ритейлеров.