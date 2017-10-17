DOOGEE представил смартфон MIX 2

17 октября 2017, 11:45

Doogee представляет новый продукт – MIX 2, экран которого содержит две симметрические плашки – сверху и снизу, благодаря этому телефон становится более удобным в эксплуатации, нежели его безрамочные братья.



MIX 2 поддерживает тип USB С. Он имеет симметричную конструкцию в нижней части с 3,5-мм разъемом для гарнитуры. Теперь USB типа С становится единым разъемом, который можно использовать как угодно, что делает соединение простым и быстрым.

Традиционно, двойная фронтальная камера 8MP находится в привычном месте – над экраном. Фронтальных камера позволяет сделать не только селфи «себя любимого», но и снять счастливые моменты c большой семьей или друзьями. Ее угол обзора составляет 130 градусов. С тыльной стороны также остается двойная камера – 16мп и 13мп, которая позволяет сделать качественные снимки.Дисплей у новинки 6.0 "FHD с соотношением сторон 18: 9 и разрешением Full HD+ 2160×1080 пикселей. С таким разрешением вы можете увидеть больше информации при посещении интересной странички, а также получить удовольствие от просмотра фильма или игры.Новый гаджет можно использовать весь день без подзарядки, с помощью литий-ионного полимера емкостью 4060мАч.MIX 2 содержит обновление, которое каждый сможет по достоинству оценить, - 3D распознавание лица. Снятое камерой, фото вашего лица теперь является самым быстрым и безопасным инструментом для разблокировки телефона.Важно отметить, что была внесена установка оптимального процессора Helio P25, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной.