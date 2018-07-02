2 июля 2018, 9:45

Xiaomi Mi Mix следующего поколения получит кардинально измененный дизайн

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали «живое» фото смартфона Xiaomi Mi Mix 3, который пока еще не был представлен официально.

На этом снимке можно заметить довольно существенные изменения в дизайне, в сравнении с предшествующей моделью. К примеру, если ранее у этих смартфонов тонкими были лишь боковые рамки, а еще верхняя панель над дисплеем, тогда как полоса снизу была заметно шире, то третье поколение «микса» получило все рамки тонкими.

Кроме того, поскольку теперь ни в верхней, ни в нижней кромках нет достаточного места для расположения фронтальной камеры, скорее всего тут реализуют выдвижной механизм, по типу как это сделано в новинках Oppo и Vivo — Find X и NEX.

Тыльная панель на этом фото не отображена, но наблюдатели утверждают, что эта часть корпуса будет керамической. Здесь окажется двойная основная камера с вертикальной организацией.

В качестве аппаратной платформы обещан Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти - 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 256 ГБ.

Анонс терминала состоится ближе к концу 2018 года. В качестве программной платформы предположительно «под капотом» будет уже Android 9.0 P. На данный момент, как известно, Google активно занята ее тестированием.


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