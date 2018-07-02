Xiaomi Mi Mix следующего поколения получит кардинально измененный дизайн

2 июля 2018, 9:45

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали «живое» фото смартфона Xiaomi Mi Mix 3, который пока еще не был представлен официально.

На этом снимке можно заметить довольно существенные изменения в дизайне, в сравнении с предшествующей моделью. К примеру, если ранее у этих смартфонов тонкими были лишь боковые рамки, а еще верхняя панель над дисплеем, тогда как полоса снизу была заметно шире, то третье поколение «микса» получило все рамки тонкими.

Кроме того, поскольку теперь ни в верхней, ни в нижней кромках нет достаточного места для расположения фронтальной камеры, скорее всего тут реализуют выдвижной механизм, по типу как это сделано в новинках Oppo и Vivo — Find X и NEX.

Тыльная панель на этом фото не отображена, но наблюдатели утверждают, что эта часть корпуса будет керамической. Здесь окажется двойная основная камера с вертикальной организацией.

В качестве аппаратной платформы обещан Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти - 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 256 ГБ.

Анонс терминала состоится ближе к концу 2018 года. В качестве программной платформы предположительно «под капотом» будет уже Android 9.0 P. На данный момент, как известно, Google активно занята ее тестированием.

