DOOGEE X90 – 6,1-дюймовый дисплей, ультратонкий корпус и емкий аккумулятор

27 апреля 2019, 18:19

Компания DOOGEE объявила об анонсе в Украине своего нового бюджетного смартфона – X90.



DOOGEE X90 создан для тех, кому нужен современный, а, кроме того, доступный по цене смартфон с большим дисплеем и тонким корпусом. Можете не сомневаться – 6,01-дюймового экрана с крутым каплевидным вырезом хватит действительно для любых целей, в том числе, работы в режиме мультизадачности. Кроме того, дисплей у X90 получился фактически безрамочным с соотношением сторон 19:9. Он занимает 89,9% всей передней панели.



В основе DOOGEE X90 мощный 4-ядерный процессор MT6580A-WA. Вместе с графикой Mali 400 MP2 и 1 ГБ оперативной памяти этого вполне достаточно, фактически для любых задач, включая запуск ресурсоемких игр. Объем встроенной памяти – 16 ГБ. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 8.1 (Go Edition). Производитель оптимизировал предустановленные приложения, которые здесь занимают на 50% места меньше, оставив, тем самым, больше свободного места для пользователя.



Емкость аккумулятора – 3400 мАч, чего вполне достаточно на день даже весьма интенсивного пользования.

Производитель гарантирует – двойная основная камера смартфона (модули 8Мп+5Мп) способна создавать потрясающие портреты даже в темных условиях. На выбор пользователя ждет масса интересных режимов и настроек, среди которых FaceBeauty, Blur, Mono, Panorama и PRO. Фронтальная камера на 5Мп обладает большой апертурой и широкими углами обзора в 80 градусов. Поддерживается функция 3D Face Unlocking – 3D распознавание лица. Благодаря этой функции разблокировка смартфона по лицу пользователя становится еще надежнее.Следует отметить поддержку практически всех популярных беспроводных модулей и интерфейсов, в том числе 4G.На данный момент не приводится точная стоимость DOOGEE X90, но производитель обещает – она будет очень вкусной, а потому новинку стоит подождать. Кстати, ждать недолго – в рознице устройство должно появиться уже в следующем месяце, о чем будет сообщено дополнительно.