DOOGEE N100 – бюджетный смартфон с аккумулятором на 10 000 мАч

28 сентября 2019, 7:54

Компания DOOGEE представляет в Украине новый бюджетный смартфон – N100.

Эта новинка призвана полностью сломать все стереотипы о том, каким должен быть современный бюджетник.

Дизайн смартфона словно намекает на то, что его не будет стыдно взять с собой, даже в высшее общество. Огромный, фактически безрамочный дисплей, чудесная отделка тыльной панели с тиснением под кожу, харизматичные грани, окантовка под металл и масса других интересных деталей. Не слушайте скептиков – внешность DOOGEE N100 выглядит куда дороже своей реальной стоимости! Этот смартфон способен подчеркнуть вашу индивидуальность.

Ни один современный смартфон невозможен без действительно качественного дисплея. В DOOGEE позаботились о том, чтобы экран нового N100 не смог разочаровать даже весьма требовательного пользователя. Судите сами – диагональ в 5,9 дюйма, отличное разрешение – 1080х2160 точек, превосходная яркость и контрастность, а еще очень тонкие вертикальные рамки. Все это создает ощущение безграничности. Что бы вы не делали – от банального набора сообщений, до просмотра видео в высоком разрешении или коротания времени за новой увлекательной игрой, вам понравятся возможности дисплея – картинка сочная и яркая независимо от условий.

«Сердцем» системы является мощный 8-ядерный процессор MediaTek Helio P23 (MT6763T), тактовая частота которого до 2.5ГГц. Его дополняют 4 ГБ оперативной памяти и графика Mali G71MP2. На деле этого «железа» достаточно для любых нагрузок, без ограничений. Для хранения контента и установки приложений предусмотрено 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения внешним накопителем еще на 256 ГБ.

Одной из очень интересных особенностей нового DOOGEE N100 является двойная основная камера. Система объединяет в себе 21Мп модуль Sony IMX230 апертурой f/2.0 и 8Мп модуль. Дополняется этот «дуэт» двойной светодиодной вспышкой и колоссальным количеством всевозможных настроек/режимов съемки. На деле этого достаточно, чтобы создать огромную и самое главное – качественную библиотеку из фото и видео, которые будут описывать вашу жизнь. Попробуйте – вам наверняка понравится.

Фронтальная камера – 8Мп.

Вы много видели бюджетных смартфонов с аккумулятором, емкость которого 10 000 мА*ч? Такая батарея – одна из особенностей N100. «Компанию» ей составляет мощное зарядное устройство на 24W. Отличная «формула», чтобы обеспечить длительную автономною работу и быстрое восстановление заряда.

Пользователь получит новинку под управлением новейшей операционной системы Android 9.0 Pie. Безопасность возложена на быстрый и точный сканер отпечатков пальцев, расположенный на тыльной панели.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» учтено все, что может понадобиться для жизни в большом городе, в том числе поддержка популярного в нашей стране 4G.

О старте продаж DOOGEE N100 в Украине и ориентировочной стоимости новинки будет сообщено дополнительно.