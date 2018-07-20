DOOGEE Украина представляет новую модель в линейке Х – смартфон Х50

20 июля 2018, 9:15

Компания DOOGEE Украина представила новую модель в линейке Х – смартфон Х50.

Данная модель относится к бюджетному классу и оснащена двойной основной камерой, технологией Face Unlock и работает на операционной системе Android Oreo (версия Go), которая была специально разработана для бюджетных смартфонов.





Отличительной характеристикой смартфона Doogee X50 является технология Face Unlock, которая используется для разблокировки смартфона и является полноценной заменой сканера отпечатков пальцев. Будьте уверены, что ваша информация находится под надежной защитой.



Дизайн смартфона представлен в эргономичном корпусе, выполненном из прочного пластика, который отличается высокой практичностью. Диагональ смартфона 5-дюймов с контрастностью 1:800, что позволяет с комфортом читать книги или смотреть видео.





Doogee X50, оснащен двойной основной камерой 5.0 Мп и 0.3 Мп. Работая в паре, камеры создают качественное изображение с возможностью размытия фона (эффект «боке»). Фронтальная 5 Мп камера обладает широкоугольным объективом (80°), которая запечатлит на селфи всех ваших друзей.



Благодаря операционной системе Android Oreo (версия Go), которая предустановлена на Doogee X50, пользователи получат улучшенный пользовательский опыт, в том числе больше новых функций и возможностей персонализации.





Модель Doogee X50 появилась в продаже в розничных сетях «ТТТ», «ЖЖук», «Сота» и «Ringoo», а также в интернет-магазине Rozetka.com.ua. Смартфон представлен в черном, золотом и синем цветах корпуса. Рекомендованная стоимость – 1 699 грн.



Технические характеристики DOOGEE X50:

Количество SIM-карт: 2 SIM

Платформа: Android Oreo (версия Go)

Процессор: Mediatek MT6580M

Дисплей: 5-дюймовый, разрешение 960x480 пикселей

Основная камера: 5 Мп и 0.3 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора: 80°

Фронтальная камера: 5 МП, диафрагма f/2.2, угол обзора: 80°

Память: 1 ГБ/8 ГБ ОЗУ, гибридный слот под microSD карты памяти

Коммуникации: Wi-Fi, Bluetooth, Micro USB, GPS/G-сенсор, аудио разъём 3,5 мм

Аккумулятор: 2000 мА*ч

Прочее: датчики приближения и освещения, технология Face Unlock

Размеры: 67.4х139х9 мм

Вес: 142 г