Новый Doogee X60 с тонкими рамками, двойной камерой и технологией Fingerprint

19 сентября 2018, 12:45

Бюджетные смартфоны с дизайном в духе современных флагманов – не новинка.

Но среди них достаточно сложно найти телефон, который будет радовать не только своим внешним видом, но и производительностью. Компания Doogee в своей линейке смартфонов Х делает ставку как раз на объединение этих двух моментов. В октябре 2018 года украинские пользователи познакомятся с новинкой данной серии – Doogee Х60 с ультратонкими рамками дисплея, соотношением сторон экрана 18:9, двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Первое, что привлекает внимание при взгляде на Doogee Х60 – экран. Практически всю фронтальную сторону устройства занимает 5.5-дюймовый экран с плавными изгибами на боковых панелях. Грамотно подобранное соотношение сторон 18:9 в тандеме с ультратонкими рамками делают эффект их отсутствия, за счет чего телефон смотрится аккуратно и утонченно. При активизации дисплея заметно, что цветопередача достаточно четкая. За это отвечает IPS-матрица с плотностью пикселей 263 ppi и стекло экрана формата 2.5D.

А теперь о “сердце” смартфона. Doogee не изменяют традициям и оснастили Х60 проверенным четырехъядерным процессором Mediatek MT6580М с тактовой частотой 1.3 Ггц и 1 Гб оперативной памяти. 8 Гб встроенной памяти можно расширить дополнительной картой памяти до 128 Гб. Активному пользователю этого может показаться маловато, но на практике мощности смартфона хватает на одновременный запуск нескольких приложений или работу с играми средней тяжести.

За автономность смартфона отвечает батарея емкостью 3300 мА*ч, которая в тандеме с оптимизированной операционной системой Android GO заставляет телефон работать достаточно долго, как для девайса данной ценовой категории.

За безопасность пользовательских данных отвечает современный датчик отпечатков пальцев, который разблокирует смартфон за 0.1 секунду. Сам датчик расположен на задней панели, что является достаточно эргономичным решением. Посудите сами: вам не придется изворачиваться, чтобы правильно приложить палец к кнопке на передней панели. Вы просто берете его в руку, как обычно, и указательный палец уже помещен на сканер. Также это удобно для пользования людьми с разным размером рук.

Важный показатель каждого смартфона – камера. Doogee X60 оснащен двойной основной камерой на 8,0 (SW) + 5 Мп и фронтальной широкоугольной (70°) камерой с разрешением 5 Мп, позволяющей делать качественные кадры в условиях разной освещенности. На основную камеру получаются достаточно четкие обычные и панорамные снимки.

Дизайн смартфона выполнен в характерном стиле для моделей из Х-серии Doogee. Корпус создали из прочного пластика, который облекли в алюминиевую рамку. Это решение играет роль в эргономичности смартфона – он достаточно удобно ложится в руку. Также прочное покрытие защищает от мелких царапин и различных загрязнений. Размер Doogee X60 – 151х70.8х9.35 мм, вес – 165 г. На данный момент анонсирован выход смартфона в черном и золотистом цветах.

Рекомендованная розничная стоимость Doogee Х60 – 1999 грн. Выход на украинский рынок планируется через официального дистрибьютора – компанию “ТТТ”. После смартфон появится в крупных интернет-магазинах и других сертифицированных розничных магазинах.



