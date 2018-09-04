Новый смартфон Doogee Х70 с U-образным экраном и аккумулятором 4000 мАч

4 сентября 2018, 20:31

Серия смартфонов Doogee Х полюбилась украинским пользователям за доступность с финансовой точки зрения и соответствующую техническую начинку.

Но компания не стоит на месте и с каждым продуктом совершенствует свои смартфоны. На первую неделю сентября анонсирован выход в продажу одной их таких усовершенствованных моделей — Х70, оснащенной U-образным 5.5-дюймовым экраном с соотношением сторон 19:9, мощной батареей на 4000 мА*ч, двойной основной камерой 8 Мп и 5 Мп, обновленной ОС Android 8.1 Oreo.





Выделить главную особенность данного смартфона не просто, ведь Doogee стараются позаботиться обо всех деталях. В итоге, мы получаем девайс с высокими техническими характеристиками для своего ценового сегмента:

U-образный 5.5-дюймовый экран с соотношением сторон 19:9, такое решение отвечает современным трендам, которые используются флагманами, и увеличивает полезную площадь экрана;

Технология Faсe&Fingerprint Unlocking, с помощью которой можно разблокировать смартфон за 0.1 сек. отпечатком пальца и за 0.2 сек. распознаванием лица;

Операционная система Android8.1 Oreo;

Процессор МТК6580А 1.3 ГГц, которого достаточно для одновременной работы нескольких приложений и игр;

Панель инструментов выполнена по технологии MultiTouch;

Современная основная двойная камера на 8 Мп + 5 Мп и автофокусом, которая дает возможность делать четкие фото с эффектом “боке”;

Фронтальная камера имеет 5 Мп и угол обзора 80 градусов – хороший инструмент для качественных широкоформатных селфи и видеозвонков;

Объем памяти – 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ. Также есть возможность установки дополнительной карты памяти до 128 ГБ;

Стандарт связи – 3G, есть поддержка 2G, количество SIM-карт – 2.

Отдельного внимания стоит аккумуляторная батарея Doogee Х70 с емкостью 4000 мА*ч – достаточно высокая емкость для смартфонов данного ценового сегмента. Она обеспечивает до 12.5 часов использования приложений, 46 часов прослушивания музыки, 20 часов в разговорном режиме, 2.5 дней автономного использования. На ширине девайса это не отобразилось, его размер компактен — 144х68.8х11.1 мм и эргономичен для комфортного использования одной рукой.



Экран U-Notch Screen сделан по образцу современных флагманов. Он имеет размер 5.5 дюймов с разрешением 540х1132 пикселя и технологией IPS, плотность пикселей – 232 ppi. Данная модель первая из линейки Х получила соотношение сторон 19:9. Это позволяет поместить больше виджетов приложений на одном экране, запускать фоновое видео во время работы, проще дотягиваться до необходимых сенсорных кнопок.

Дизайн смартфона продолжает концепцию девайсов серии Х: матовая поверхность задней крышки смотрится современно и эффектно, сочетаясь с 5.5-дюймовым экраном, облеченным в тонкую металлическую рамку с закругленными углами. Ожидаются модели в черном и синем цветах.Doogee Х70 в первую очередь появится в розничной сети официального дистрибьютора — компании “ТТТ”. После планируется дистрибуция на крупные розничные сети и интернет-магазины.

Рекомендованная розничная стоимость Doogee Х70 – 2599 грн.