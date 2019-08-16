Samsung получила патент на смартфон с дисплеем Z-образной формы

16 августа 2019, 16:15

Авторитетный ресурс LetsGoDigital опубликовал некоторые подробности о новом патенте компании Samsung.

Речь идет о новом смартфоне с дисплеем Z-образной формы. Таким образом, грядущая новинка окажется оснащенной экраном двойного складывания.В обычном состоянии устройство будет выглядеть как классический моноблок, но с довольно внушительной толщиной. Однако при необходимости этот смартфон можно будет раскрыть, увеличив полезную площадь экрана втрое. Таким образом, образом, этот смартфон может стать полноценным планшетом.Другие особенности смартфона пока не известны, как и то, будут ли эти чертежи когда-либо воплощены в коммерческий продукт.