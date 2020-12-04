Samsung придумала ещё три версии смартфона, у которого экран гнётся

4 декабря 2020, 12:15

Компания Samsung запатентовала дизайн ещё трёх смартфонов, оборудованных гибким дисплеем. Информация об аппаратах обнародована на сайтах Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Как сообщает ресурс LetsGoDigital, один из аппаратов по конструкции напоминает модель Galaxy Z Fold. Для устройства предусмотрено наличие трёхсекционного экрана с двумя линиями изгиба: это большая центральная область и боковые зоны вдвое меньшего размера. Левая и правая части при складывании будут накрывать центральную, благодаря чему весь экран окажется внутри корпуса.



Ещё один варианта — смартфон с трёхсекционным гибким дисплеем Z-образной конструкции. В такой версии в сложенном состоянии одна из частей экрана окажется снаружи, что позволит взаимодействовать с гаджетом, не открывая его.

Наконец, третий запатентованный аппарат напоминает раскладушку Galaxy Z Flip, но с двумя линиями изгиба. У такого устройства секции дисплея в сложенном состоянии окажутся внутри корпуса.

Все предложенные варианты гибких смартфонов предусматривают наличие четверной основной камеры. К сожалению, пока не ясно, когда описанные в патентах конструктивные решения могут воплотиться в коммерческих аппаратах.

(C) 3dnews