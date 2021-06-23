Samsung запатентовала слайдер со скручивающимся экраном и скрытой камерой

23 июня 2021, 10:15

Южнокорейская компания Samsung предложила очередной вариант смартфона, оборудованного гибким дисплеем. На этот раз речь идёт об аппарате с растягивающимся по ширине корпусом.

Как сообщает ресурс LetsGoDigital, информация о новинке обнародована на сайте Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO), а также в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).



В сложенном состоянии устройство схоже с традиционным моноблочным смартфоном. При необходимости пользователь сможет раздвинуть корпус, трансформировав аппарат в небольшой планшет. При этом гибкий дисплей, скрученный внутри, увеличится по площади примерно на треть.



Особенность устройства — фронтальная камера, спрятанная непосредственно за экраном. В область дисплея также интегрирован сканер отпечатков пальцев.



В тыльной части смартфона можно видеть тройную основную камеру. Среди прочего упомянуты стереофонические динамики и порт USB Type-C.





В настоящее время растягивающийся смартфон с описанной конструкцией существует только в патентной документации. О планах Samsung по его выводу на коммерческий рынок ничего не сообщается.

(С) 3dnews