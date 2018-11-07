DOOGEE представила новый смартфон BL5500 Lite с U-образным экраном

7 ноября 2018, 9:15

Компания DOOGEE анонсировала и готовится начать продажи на украинском рынке нового мощного смартфона - BL5500 Lite.



Работает новинка под управлением операционной системы Android 8.1.



Одна из ключевых особенностей модели – дисплей U-Notch Screen с соотношением сторон 19:6. Кроме того, BL5500 Lite обладает аккумулятором на 5500 м*Ач. Такая емкость батареи – один из лучших показателей в своем ценовом сегменте.

DOOGEE BL5500 Lite соответствует концепции компании и является образцом бюджетной линейки надежных смартфонов. Технические характеристики новой модели приятно порадуют искушенных пользователей Android. В версии 8.1. они смогут воспользоваться всеми фишками обновленного ПО, среди которых самые обсуждаемые:



• новый класс Schared Memory;

• адекватная частота звукового сигнала уведомлений (не больше 1 сигнала в секунду);

• технология Safe Browsing для безопасного серфинга в интернете;

• демонстрация состояния батареи в режиме реального времени с указанием

энергозатрат фоновых приложений.



Смартфон оснащен емкой батареей на 5500 м*Ач, одного полного заряда которой будет достаточно для активной работы в среднем на 30 часов. Аккумуляторы такой емкости крайне редко можно встретить в бюджетных смартфонах.



DOOGEE BL5500 Lite поддерживает все стандарты сетей в том числе 4G. Объем оперативной - 2GB, а встроенной пользовательской - 16GB, чего вполне достаточно для одновременного запуска нескольких приложений и хранения медиафайлов.

Двойная камера от Sony – еще одна особенность этого смартфона. Комбинация модулей на 13.0МР и 8.0 MP позволяет создавать качественные и четкие фото с разнообразными эффектами и популярным «боке». На фронтальную камеру 5.0Mп получаются достаточно удачные селфи и приемлемая картинка для видеозвонков.Отдельно отметим дизайн новинки - плавно скругленные грани и лаконично расположенный фирменный логотип в нижней части тыльной панели и на стекле фронтальной.Размер смартфона – 160.8х76.9х10.5 мм, что позволяет комфортно управлять аппаратом одной рукой.Смартфон будет доступен в трех цветовых решениях корпуса: синий, черный и золотой, которые выделяют эту модель среди других смартфонов.Стоимость Doogee BL5500 LiteРекомендованная розничная стоимость – 3599 грн. Старт продаж - вторая половина ноября. Изначально новинка появится в сети официального дистрибьютора DOOGEE - компании ТТТ, а позже будет доступна во всех крупных торговых сетях страны.